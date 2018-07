Along Came Jazz, torna a Tivoli il festival che suona jazz

Roma – Dal 25 al 29 luglio Tivoli suona benissimo, sta per tornare infatti ALONG CAME JAZZ, quattro giorni di musica con musicisti di fama internazionale. La rassegna festeggia quest’anno 18 candeline e porterà sul palco la voce di Flo (il 25 luglio), il blues anarchico dei Roots Magic (il 26) e poi, sabato 28, grande festa con il free-funk internazionale di Steve Coleman and Five Elements. La manifestazione chiuderà domenica 29 luglio con Bill Frisell: l’artista, insieme alla band When You Wish Upon A Star, smonta e rimonta note soundtrack tipo “Il padrino”, “Psycho”, “Bonanza”, “Il buio oltre la siepe”.