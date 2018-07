Non sono una persona scrupolosa ma solo paranoica, e a volte ho bisogno di conferme per paura di sbagliarmi, so che non è possibili rimanere incinta cosi e per il momento non voglio perdere la mia verginità ma quando deciderò sono al corrente dell’uso dei vari contraccettivi, quindi il problema sta solo nell’avere conferme che non si possano instaurare gravidanze nonostante io sappia già tutto per essermi informata prima di agire. Vivo serena i miei rapporti ma dopo ho sempre paura che succeda

qualcosa, cosa che mi succede per colpa di amiche che hanno avuto false esperienze, ecco perché affido la mia certezza e sicurezza a voi.

Cara Anonima,

ci sembri molto lucida nel parlare di questa condizione, è come se già avessi fatto una lunga riflessione sul tuo modo di essere e di agire, sei consapevole di aver bisogno di rassicurazioni per stare tranquilla, nonostante sai perfettamente come funzioni il concepimento, ma non ti chiedi come poter modificare questa necessità.

Sarebbe utile sapere se ti succede solo con la sessualità o se è generalizzabile a altri ambiti, da quanto tempo accade, etc… per capire come poter diventare emotivamente più autonoma.

Ti definisci una personalità paranoica e riversi su di noi ogni sicurezza e certezza, forse vale la pena farci una riflessione.

Ti ricordiamo, come già detto in precedenza, che anche noi offriamo un consulto on line che non può e non deve sostituire quello ad personam, unico modo per avere un quadro preciso della situazione, visto che ogni situazione è a sè.

Un caro saluto!