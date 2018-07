Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 13 luglio

Il 13 luglio è il 194º giorno del calendario gregoriano. Mancano 171 giorni alla fine dell’anno

Roma – Il 13 luglio è il 194º giorno del calendario gregoriano (il 195º negli anni bisestili). Mancano 171 giorni alla fine dell’anno.

13 luglio: i fatti del giorno

Il 13 luglio del 1908 le donne competono per la prima volta nei Giochi olimpici moderni. Nove anni dopo, nel 1917, avviene la terza apparizione della Madonna di Fatima. In questo giorno del 1930 inizia il primo Campionato mondiale di calcio in Uruguay.

E’ il 1977 quando il Blackout di New York del 1977 dura per 25 ore e produrrà saccheggi ed altri disordini. Il 13 luglio del 1985 si svolge in varie città del mondo il concerto di beneficenza chiamato Live Aid. In questo giorno del 2004 in Italia viene approvata la legge sul conflitto d’interessi per chi ricopre cariche di governo.

Dieci anni più tardi, nel 2014 la Nazionale di calcio della Germania batte la Nazionale di calcio argentina per 1-0 vincendo il campionato mondiale di calcio 2014 in Brasile.

Buon compleanno a…

Harrison Ford (attore), Luca Bizzarri (conduttore), Eleonora Pedron (showgirl)

Si festeggiano oggi…

Sant’Enrico II il Santo, imperatore, Santi Alessandro e trenta soldati, martiri, Santa Clelia Barbieri, fondatrice delle Suore minime dell’Addolorata