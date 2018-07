Su Pokémon GO è in arrivo lo Zapdos Day

Su Pokémon GO è tutto pronto per il secondo round della sfida globale del Professor Willow.



Sabato 14 luglio e domenica 15, ogni area del mondo dovrà raggiungere gli obiettivi della sfida nel corso del Festival di Pokémon GO a Chicago.

Se ciascuna area consegue il proprio, a partire dal 16 luglio verranno sbloccati dei bonus di caramelle ottenibili, per esempio, catturando Pokémon e partecipando ai raid. Gli Allenatori avranno anche la possibilità di sfruttare un ulteriore bonus che ridurrà la distanza da percorrere necessaria per far schiudere le loro Uova!

Zapdos Day

Se tutti gli obiettivi saranno raggiunti, gli Allenatori di tutto il mondo potranno ricevere fino a cinque biglietti raid gratuiti facendo girare il disco foto di una Palestra nel corso dello Zapdos Day, l’evento ispirato al Pokémon leggendario Zapdos.

Sabato 21 luglio sarà quindi possibile affrontare Zapdos nei raid in giro per il mondo per ben tre ore. Qualsiasi Zapdos catturato in questo frangente conoscerà l’attacco veloce Tuonoshock.

E potresti addirittura incontrare uno Zapdos cromatico!