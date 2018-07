Tg Diregiovani – Edizione del 13 luglio 2018

Nelle News: Gli Incredibili 2, i doppiatori italiani presentano il film-Tutte le novità della Stagione 5 di Fortnite Battle Royale-Ossigeno, Rkomi torna con un nuovo progetto-Emmy Awards, le nomination-Unboxing Amazon Prime Day 2018, evento a Milano

Nuova edizione del Tg Diregiovani

Gli Incredibili 2, i doppiatori italiani presentano il film

Gli Incredibili 2 fa tappa a Roma. A presentare il secondo capitolo del film d’animazione Disney Pixar, Bebe Vio, Amanda Lear, Orso Maria Guerrini e Tiberio Timperi, i doppiatori italiani della pellicola. Scritto e diretto da Brad Bird, il film sarà al cinema dal 19 settembre. Il concetto di famiglia è il filo conduttore che lega i due capitoli. Fare gioco di squadra e superare le difficoltà insieme sono i punti di forza della super famiglia. Nel secondo capitolo il regista punta i riflettori sugli effetti negativi della tecnologia. Proprio per questo, il cattivo del film è l’ipnotizzatore, colui che attraverso lo schermo ipnotizza i protagonisti e li comanda come fossero robot e non persone.

Tutte le novità della Stagione 5 di Fortnite Battle Royale

Al via la Season 5 di Fortnite Battle Royale. La nuova stagione intratterrà i giocatori di tutto il mondo per 10 settimane, concludendosi il 20 settembre. Tante le novità introdotte da Epic Games. Oltre alle sfide settimanali sono stati aggiunti 2 gruppi di sfide stagionali: “Sfide alla Deriva” e “Sfide Road Trip”. I giocatori potranno anche utilizzare un nuovo veicolo, il Kart da off-road, con il quale trasportare tutta la squadra. In questa stagione, inoltre, sono stati corretti anche vari bug.

Ossigeno, Rkomi torna con un nuovo progetto

Reduce dal successo di “Io in Terra” e in attesa del nuovo album previsto per il 2019, Rkomi torna con un nuovo e sorprendente progetto. Esce oggi Ossigeno, un libro a corredo di 6 inediti che racconteranno a pieno il suo mondo. 112 pagine di pensieri, appunti, aneddoti e ricordi, accompagnate da un EP di 6 brani inediti. Un viaggio nell’evoluzione di uno dei volti principali della nuova generazione, la penna più interessante e acclamata della nuova scena.

Emmy Awards, le nomination

Svelate le nomination della 70esima edizione degli Emmy Awards, che si terranno al Microsoft Theatre di Hollywood a Los Angeles il prossimo 17 settembre. Alla conduzione, Michael Che e Colin Jost. Guida le nomination la serie ‘Game of Thrones’ con 22. A seguire, ‘Saturday Night Live’ e ‘Westworld’ con 21. Chiude il podio, ‘L’Assassinio di Gianni Versace: American Crime Story’ con 18.

Unboxing Amazon Prime Day 2018, evento a Milano

In occasione del Prime Day, Amazon ha organizzato una serie di eventi che animeranno alcune delle principali città di tutto il mondo. In Italia l’appuntamento è a Milano in Piazza XXV aprile, a partire dalle ore 19:00 di oggi e per tutta la giornata di domani. Tanti gli appuntamenti in programma. Un palco principale, a forma di scatola con il sorriso Amazon, accoglierà le esibizioni live di Achille Lauro e Drefgold, reading session con John Peter Sloan e ShowMatch aperti al pubblico con il campione europeo Fifa17 Daniele Paolucci.