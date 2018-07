Emma Marrone, in Sicilia come una “sirenetta”

ROMA – Come una “sirenetta” in mezzo al blu di Marettimo, in Sicilia. È ancora in vacanza Emma Marrone, a riposo dopo il lungo tour che le ha fatto girare l’Italia in lungo e largo.

Su Instagram, la cantante sta documentando i suoi spostamenti nell’isola. A catturare l’attenzione dei fan è stata una foto in cui appare sensuale sdraiata sulla prua di una barca. “Marettimo. Grotta del cammello. Addio. #bellaitalia #siciliabedda”, ha scritto l’interprete di Mi parli piano. Uno scatto da oltre 103 mila like e tanti complimenti.