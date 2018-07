Tutto mi fa pensare a una gravidanza anche contatti esterni tra le mie mutande e le mie mani…

Salve esperti,

questo periodo non è bello per me è tutto mi fa pensare a una gravidanza anche contatti esterni tra le mie mutande e le mie mani… per esempio oggi mi sono sfiorata le mutande con le mani pulite e nessuna traccia di spermatozoi.

E adesso ho solo tanta paura… ma è possibile che si instauri gravidanza per queste piccolezze?

Anche sedendosi nelle sedie nei bar… nelle pizzerie ho paura… una risposta che mi tranquillizzi?

Alessia

Cara Alessia,

rispetto alle situazioni che descrivi, quindi in assenza di rapporti sessuali, di masturbazione, di petting e di liquido seminale, non c’è nessun elemento che possa ricondurre a un possibile concepimento, proprio perchè non riguardano in alcun modo l’area della sessualità.

Inoltre, nel caso dei locali pubblici, comunque trovandoti a indossare indumenti non potrebbe esserci alcun contatto con possibili tracce di sperma, se era questo a cui pensavi, fermo restando che è abbastanza improbabile come circostanza, oltre al fatto che gli spermatozoi in ambienti ostili non sopravvivono a lungo.

Detto ciò, se non ci ricordiamo male, assumi la pillola contraccettiva, che ti protegge da qualsiasi tipo di rischio concepimento.

Ci sembra di capire, quindi, che il problema sia altrove e riguarda il tuo pensiero ripetitivo rispetto alla possibilità di restare incinta, forse è di questo di cui bisognerebbe fare una riflessione, anche perchè questo costante timore potrebbe compromettere la tua serenità e alterare la propria quotidianità.

E’ importante focalizzarti su questo aspetto altrimenti nessuna risposta da qualsiasi professionista potrà mai rassicurarti del tutto.

Un caro saluto!