ROMA – Il LOVE TOUR è in continuo SOLD OUT.

Incredibile successo di pubblico per i Thegiornalisti che, dopo il tutto esaurito a Roma e Milano, e il raddoppio delle date nei due palazzetti più importanti d’Italia, in pochissimo tempo registrano il sold out anche della seconda data romana.

A grande richiesta, la band capitanata da Tommaso Paradiso tornerà per un terzo appuntamento live sul palco del PalaLottomatica di Roma, mercoledì 21 novembre 2018.

A seguito della pubblicazione di Questa Nostra Stupida Canzone D’Amore, brano certificato Disco di Platino digitale, con più di 29,9 milioni di views su YouTube, il 13 giugno 2018 è uscito Felicità Puttana, la nuova hit estiva della band, in alta rotazione radiofonica e ai vertici delle classifiche streaming e download, con numeri sempre in crescita: 3,8 milioni di stream su Spotify e oltre 4,9 milioni di views. I due singoli anticipano LOVE (Carosello Records), il nuovo album della band, in uscita il 21 settembre.