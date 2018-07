Accadde oggi… Aneddoti e curiosità sul 14 luglio

ROMA – Il 14 luglio è il 195º giorno del calendario gregoriano. Mancano 170 giorni alla fine dell’anno.

14 luglio: accadde oggi

Il 14 luglio del 1789 la popolazione di Parigi insorge e viene assaltata la prigione della Bastiglia, simbolo del potere assolutista del re. Da questa data si fa cominciare la rivoluzione francese. Nel 1865, in questo giorno, una cordata di sette persone guidata dall’alpinista inglese Edward Whymper e dalla guida alpina francese Michel Croz raggiunge per la prima volta la vetta del Cervino. Lo stesso giorno, durante la discesa, quattro dei sette alpinisti muoiono precipitando accidentalmente per oltre 1000 metri. Siamo nel 1948 a Roma.

Oggi Antonio Pallante, studente universitario, spara 4 colpi di pistola a Palmiro Togliatti, di cui 3 lo colpiscono. L’attentato a Togliatti causa gravi disordini, che secondo i giornali dell’epoca sfiorano la guerra civile. Nel 1965, sempre oggi la sonda statunitense Mariner 4 raggiunge per la prima volta Marte. Invierà alla Terra un totale di 21 foto. Restiamo nello spazio, oggi, ma nel 2008, l’asteroide 2008 BT18 passa vicino alla Terra.

Nel 2015, invece, la sonda New Horizons raggiunge Plutone. Il 14 luglio del 2016 passerà alla storia per la Strage di Nizza. Durante i festeggiamenti della Presa della Bastiglia un tir si scaglia contro la folla che assisteva allo spettacolo dei fuochi d’artificio presso il lungomare degli Inglesi causando 84 morti e centinaia di feriti.

Si festeggia:

San Ciro di Cartagine, vescovo e martire; Santa Lupercilla, martire; San Giusto, soldato e martire.

Buon compleanno a:

Loredana Cannata, Attrice; Germano Bellavia, Attore; Renato Pozzetto, Attore.