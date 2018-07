Alyce, con il nuovo singolo parla d’amore e paure

ALYCE, CHI è LA CANTANTE DI SAYING GOODBYE

Alice Morosini, conosciuta come Alyce, classe 1992, frequenta l’accademia Angelica Costantiniana a Tivoli dove studia coro e canto lirico per due anni e negli anni successivi si unisce e contribuisce alla formazione di varie band.

Tra le esperienze live più importanti per lei, “Traum” con cui esegue nei concerti le cover “Tainted Love” (Depeche Mode) e “Tutti i miei sbagli” (Subsonica), in versioni completamente rielaborate in chiave “house” con

influenze rock.

Con gli “Scarlet River”, alternative rock band inizia a scrivere pezzi propri.

In seguito, Alice Morosini inizia ad esibirsi come solista in vari locali a Roma.

Nel frattempo inizia una collaborazione con l’etichetta indipendente “FeverArts Production” con cui pubblica, nel 2013, il singolo “Paradise”.

Nel 2014 inizia la collaborazione con l’etichetta Arancia Records per la realizzazione di un EP contenente cinque brani e prende il nome di Alyce.

Il primo estratto, “We’ll start a new day”, scritto sempre da Alessio Cesario con gli arrangiamenti e la produzione di Luigi Zaccheo, è uscito con il videoclip in anteprima su Youtube il 12 febbraio 2015, superando, nel giro di pochi giorni, le 100.000 visualizzazioni.

Nel 2016 la cantante si trasferisce a Londra dove vive e lavora per due anni. Rientrata in Italia, nel 2018 torna in studio per completare le registrazioni del EP “Saying Goodbye”, in uscita, nuovamente per l’etichetta Arancia Records, il prossimo settembre, anticipato dal singolo omonimo e videoclip.