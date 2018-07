R.I.P Lady Oscar: grande lutto alla corte di Twitter

Parigi, 14 luglio 1789, un giorno che sarà sempre ricordato nella storia.

Ah, non per la Presa della Bastiglia, ma per la morte di Lady Oscar.

L’eroina che ha insegnato tutto sulla Rivoluzione Francese, più di ogni libro di storia, oggi viene celebrata su Twitter, portata alla ribalta dall’hashtag #LadyOscar e #14luglio.

E non non c’è da stupirsi.



Può sembrare strano, ma dalla sua prima trasmissione sulle reti italiane – nel lontano 1982 – e per tutte le sue repliche, milioni di giovani hanno imparato con piacere la storia della Francia e di una Rivoluzione che cambiò per sempre il mondo.

Tutto grazie alla “Rosa di Versailles”, Oscar François de Jarjayes, una Lady condannata a percorrere la sua esistenza con un uomo, primo caso televisivo di gender bender.