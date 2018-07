Roma – Si chiude oggi a Milano, l’Urban Giants Festival, l’evento dedicato alla cultura hip hop che accoglie 200 writers da tutto il mondo per celebrare attraverso live painting e graffiti la cultura urbana.

Per chi può è d’obbligo farci un salto, ma se non ci si riesce, dal 20 luglio si potrà partecipare almeno virtualmente.

Grazie a Catawiki, sito di aste online per oggetti unici e speciali, sarà per la prima volta possibile portare a casa un pezzo unico di Street Art.

Nei giorni successivi al Festival, la galleria Street Art in Store, organizzerà una competizione dal nome “Canvas Contest” sulla pagina Instagram ufficiale di Street Art in Store, a cui potranno accedere 20 dei 200 artisti del festival.

La foto della tela che si aggiudicherà più like riceverà un compenso forfettario pari a 100,00€.

Gli appassionati dell’arte dei graffiti potranno quindi entrare in possesso di questi 20 pezzi originali e unici da esporre direttamente nelle proprie case grazie all’asta esclusiva “Street art: Urban Giants” di Catawiki ( a questo link ), che dal 20 al 29 luglio farà continuare a vivere online la selezione delle tele.

Attraverso questo importante ed originale progetto Catawiki si avvicina per la prima volta in Italia al mondo dei graffiti e della Street Art, fenomeno considerato sempre più come una vera e propria forma artistica e categoria della piattaforma già molto forte ed apprezzata dagli utenti di altri paesi come la Francia.