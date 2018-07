Abbiamo passato 5 minuti ad abbracciarci e baciarci…

Salve

il 5 Luglio, io e la mia ragazza come ogni volta, abbiamo praticato solo del petting.

Dopo esser usciti dalla piscina siamo andati in camera, ci siamo masturbati entrambi, dopo che ho eiaculato il mio sperma è caduto sui suoi fianchi.

Abbiamo passato 5 minuti ad abbracciarci e baciarci, e nell’abbracciarci ho toccato lo sperma con le dita, che ho sfregato e girato sul punto del fianco dove era bagnato (come per asciugarglielo), ed il mio dito era umido si può dire, nemmeno bagnato, poi non so dopo quanto tempo ho fatto l’ho nuovamente masturbata. Ma ricordo si aver fatto insieme movimenti di intimità ecc… Perciò presumo che dopo aver toccato lo sperma ho toccato il suo seno dal costume, il mio costume, ho toccato il divano, la sua pancia. Perciò il dito era ormai asciutto.

Poi dopo 10- 15 minuti lo masturbata nuovamente. Però il dito era asciutto però non l’ho pulito né con carta né con sapone ecc… Anche se era asciutto può aver creato problemi? Si può instaurare una gravidanza?Il ciclo gli doveva arrivare oggi ovvero il 7, però è sempre irregolare. Poi lei la sera del 5 appena tornata mi ha detto che aveva dolori da tutte le parti persino ai piedi, dicendomi che forse gli sta per arrivare il ciclo. Io non lo informata di ciò per non farla preoccupare. Però non credo si può instaurare una gravidanza in questo modo. Perché se ne leggono di tutte. Lo sperma rimane in vita pochi secondi o minuti fuori dalla vagina, o contrario ecc.. Ad oggi 9 Luglio ancora niente. Però è sempre irregolare, facendo un calcolo sbalza sempre di 4 giorni circa.

Grazie

Daniele

Caro Daniele,

potete stare tranquilli, con il solo petting non è possibile instaurare una gravidanza.

Come tu stesso scrivi gli spermatozoi a contatto con l’aria ed oggetti o dita resistono per pochissimo tempo e comunque non sono più in grado di fecondare. Nel tuo caso, ci sembra che non ci siano le condizione per un possibile concepimento.

Affinchè s’instauri una gravidanza, devono essere soddisfatte determinate condizioni: penetrazione, eiaculazione interna, ovulazione. Per tutti questi motivi, ci sentiamo di tranquillizzarti e di attendere con tranquillità l’arrivo delle mestruazione della tua ragazza. Considera che il ciclo può essere irregolare per diversi motivi: cambio di stagione, diete differenti, stress o altro.

Speriamo di esserti stati di aiuto, rimaniamo a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.

Un caro saluto!