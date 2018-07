La Francia vince il Mondiale di Russia, battuta per 4 a 2 la Croazia

ROMA – Per la seconda volta nella sua storia, la Francia vince il Mondiale di calcio. In Russia, la squadra di Deschamps ha battuto la Croazia per 4 a 2. A segno Griezmann, Pogba e Mbappé, dopo l’autorete di Mandzukic. L’attaccante croato ha poi accorciato le distanze. Il suo gol e quello di Perisic non sono, però, bastati a contrastare i bleus.

La squadra transalpina ha così vinto il Mondiale a vent’anni dalla sua prima volta. Nel 1998 fu proprio Didier Deschamps ad alzare la coppa come capitano, dopo aver travolto il Brasile per 3 a 0.

Vittoria con grande margine anche questa volta. Una cavalcata senza freni interrotta solo al minuto 7 del secondo tempo quando 4 persone sono entrate in campo. A bloccarle immediatamente le forze dell’ordine. Il gruppo delle ‘Pussy Riot’ ha rivendicato l’invasione.