Ho fatto dei preliminari col mio ragazzo e vorrei sapere se ci sono rischi…

Salve, sono nuova qui, vorrei premettere che ho un ciclo irregolare. Allora vi spiego la mia situazione, l’ultimo ciclo è iniziato il 27, facendo il

calcolo dei giorni dovrebbe venirmi intorno al 18-19, ho delle perdite acquose bianche prima del ciclo e volevo sapere se sono normali. poi, ho

fatto dei preliminari col mio ragazzo, niente contatti interni in nessun modo, quindi sono vergine giusto?, ho avuto dei contatti esterni tra pene e vagina senza sperma è possibile che io sia incinta? Penso proprio di no, dato che sto sempre attenta a queste cose, ma vorrei saperne di più sull’eventualità di rimanere incinta senza penetrazione.

Grazie mille

Anonima

Cara Anonima,

grazie della fiducia che hai riposto nel nostro servizio, cercheremo di rispondere ai tuoi dubbi.

Di solito nel periodo ovulatorio le perdite di muco vaginale si presentano acquose, filanti e trasparenti, assumono cioè un aspetto simile a quello della “chiara (albume) dell’uovo” e si mantengono tali fino alla fine dell’ovulazione, per diventare poi dense e biancastre subito dopo l’ovulazione. Queste sono perdite fisiologiche, quindi non dovrebbero destare significative preoccupazioni nell’immediato.

In alcuni casi le perdite invece potrebbero essere anche legate a un’infezione intima, ma sono accompagnate anche da altri sintomi come irritazione, gonfiori ma questo è possibile verificarlo solo con esami più specifici. Ma non ci sembra rientri nelle tue descrizioni.

Da quello che ci racconti ci sembra di capire che ci siano stati episodi di petting e non un rapporto completo con eiaculazione interna. In questi casi è difficile se non impossibile che si possa instaurare una gravidanza in quanto il contatto è esterno e lo sperma a contatto con l’aria, superfici esterne, indumenti tende a seccarsi rapidamente non essendoci le giuste temperature e il ph adeguati. Solo nel caso in cui si inserisse un dito in vagina sporco di sperma appena eiaculato potrebbero esserci dei rischi, sempre se la donna si trova nel periodo fertile. Inoltre va differenziato il momento della eiaculazione dal liquido preseminale emesso durante le prime fasi del rapporto. Questo, nonostante in letteratura la controversia sia sempre aperta, secondo alcune recenti ricerche non dovrebbe contenere spermatozoi mobili capaci di fecondare.

Quindi non dovrebbero esserci rischi significativi per una gravidanza. Se può essere d’aiuto a vivere la sessualità con una maggiore sicurezza e serenità, potresti confrontarti con il tuo ragazzo rispetto ai diversi metodi contraccettivi che ci sono in commercio e scegliere quello che maggiormente rispecchia le vostre esigenze.

Speriamo di essere stati di aiuto torna a scrivere se hai bisogno…

Un caro saluto!