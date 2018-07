Baustelle: tutti gli ospiti del tour

A Firenze, Milano e Roma special guests sul palco con la band

Roma – È partita venerdì la tranche estiva del tour dei Baustelle dedicat o alla presentazione dell’ultimo album “L’amore e la violenza vol. 2”. Dopo una prima parte di concerti tenuti ad aprile nei più importanti club italiani e una data zero estiva a Torrita di Siena, i Baustelle tornano a suonare dal vivo in alcune location suggestive scelte appositamente come cornici di un nuovo viaggio musicale.

La band in tour ha già suonato a Brescia (il 13 luglio) e a Verucchio (RN) il 14, poi il 17 sarà a Firenze per il Musart Festival, il 20 a Villa Arconati a Bollate (Mi), il 21 a Cervignano del Friuli (UD) per il Festival Onde Mediterranee, il 28 a Locorotondo (BA) per il Locus Festival e il 30 chiuderà i live estivi a Roma, sul palco dell’Auditorium Parco della Musica.

Le date di Firenze, Milano e Roma, in particolare, si arricchiranno della presenza di alcuni ospiti speciali.

Ad aprire le tre serate saranno i CRISTALLO – duo formato da Francesca Pizzo e Angelo “Gelo” Casarrubia – che presenteranno l’omonimo EP di debutto nato dall’esigenza di confrontarsi con la propria lingua madre e con sonorità sintetiche e minimali. “Francesca la conoscete già perché l’avete vista stampata sulle copertine de L’amore e la violenza volumi 1 e 2. Insieme ad Angelo fa una musica fredda e sensuale, buia ed elegiaca. Come Nico, i Tuxedomoon e i Suicide insieme. Tutto ciò che serve in una notte senza respiro”, hanno scritto i Baustelle sul proprio social annunciandone la presenza.

Dopo di loro, sul palco fiorentino saliranno i Virginiana Miller, band livornese a cui i Baustelle sono molto legati, che proporrà un breve set preparato per l’occasione. I Virginiana interrompono con questo set un silenzio prolungato, preludio all’uscita del nuovo disco, atteso per la fine di quest’anno.“Sono amici dal 1999. Scrivono canzoni bellissime, italiane ma senza retorica. Sono più snob e annoiati di noi. Migliorano col tempo. Per questi ed altri validi motivi che scoprirete da soli, suoneranno prima di noi in piazza Ss. Annunziata a Firenze”.

Il 20 Luglio a VILLA ARCONATI (MI) saranno invece i Siberia, giovane band livornese attualmente impegnata con il tour estivo di presentazione del secondo album “Si vuole scappare” (Maciste Dischi). Il nuovo disco, prodotto da Federico Nardelli, è un disco Dark pop e rappresenta il connubio più onesto tra l’esasperazione new wave e la dolcezza del cantautorato italiano. “Sono giovani, belli, di Livorno, e soltanto per il fatto di cantare in un inciso le parole “pesano in capo ai miseri / le nostre feste inutili” meriterebbero in un mondo più giusto la standing ovation nazionale.”

Special guest del concerto del 30 Luglio a ROMA – CAVEA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA saranno invece il Quartetto Maurice e il Maestro Enrico Gabrielli, sul palco insieme ai Baustelle per uno speciale fuori programma: “inseriremo nella serata romana un momento che definiremmo folk, bucolico e cameristico insieme. Sarà un concerto nel concerto. Saliranno sul palco con noi Enrico Gabrielli e il quartetto d’archi Maurice e suoneremo sette canzoni in loro compagnia. Ne siamo felici.”

Il tour estivo prevede una scaletta decisamente diversa rispetto a quella presentata nei club, con l’inserimento di alcune novità e sorprese. Accanto alle canzoni dell’album “L’amore e la violenza vol. 2” – ideale sequel di successo de “L’amore e la violenza” uscito lo scorso anno – sfileranno cover a sorpresa oltre ai classici del repertorio che ha da tempo reso i Baustelle una delle band di riferimento nel panorama nazionale.

Sul palco, oltre a Francesco Bianconi (voce, chitarre, tastiere), Claudio Brasini (chitarre) e Rachele Bastreghi (voce, tastiere, percussioni), ci saranno Ettore Bianconi (elettronica e tastiere), Sebastiano de Gennaro (percussioni), Alessandro Maiorino (basso), Diego Palazzo (tastiere e chitarre) e Andrea Faccioli (chitarre).



Tutti gli aggiornamenti sull’album e le informazioni per i biglietti del tour sono disponibili sul sito ufficiale www.baustelle.it.