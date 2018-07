Accadde oggi… Aneddoti e curiosità sul 17 luglio

ROMA – Il 17 luglio è il 198esimo giorno del calendario gregoriano. Mancano 167 giorni alla fine dell’anno.

17 luglio: accadde oggi

In questo giorno del 1897 inizia la corsa all’oro nel Klondike, quando i primi fortunati cercatori arrivano a Seattle (Washington). Nel 1902, sempre il 17 luglio, Willis Haviland Carrier realizza il primo impianto di aria condizionata.

Nel 1918 il 17 luglio è legato indissolubilmente alla Rivoluzione russa. Ad Ekaterinburg i bolscevichi giustiziano lo Zar Nicola II di Russia e la sua famiglia. Nel 1955, ad Anaheim (Los Angeles), inaugurazione di Disneyland, il primo parco divertimenti a tema. Il 17 luglio del 1975 una navetta Apollo americana e una Sojuz sovietica si agganciano in orbita, segnando il primo aggancio tra velivoli spaziali di due nazioni differenti.

Oggi, ma nel 1976, in occasione della cerimonia di apertura della XXI Olimpiade di Montreal, in Canada, alla televisione italiana iniziano le trasmissioni sperimentali di programmi a colori, per le quali viene scelto il formato PAL.

Nel 1998 a San Pietroburgo Nicola II di Russia e la sua famiglia vengono seppelliti nella Cappella di Santa Caterina, 80 anni dopo essere stati uccisi dai bolscevichi. Il 17 luglio del 1998 uno tsunami innescato da un terremoto sottomarino distrugge 10 villaggi in Papua Nuova Guinea, uccidendo circa 1.500 persone e lasciandone altre 2.000 disperse e svariate migliaia senza tetto.

Si festeggia:

Sant’Alessio di Roma, mendicante, confessore; San Giacinto martire; Santa Giusta martire di Siviglia.

Buon compleanno a:

Camilla Parker Bowles; Donald Sutherland; Angela Merkel.