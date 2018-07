Cristiano Ronaldo alla Juve: “È stata una scelta facile”

ROMA – “Venire alla Juve è stata una scelta facile. Parliamo di una delle migliori squadre al mondo. Ho preso da tempo la mia decisione”. Sono queste le prime parole di Cristiano Ronaldo da juventino. Il calciatore è stato presentato nella serata di lunedì all’Allianz Stadium di Torino. Il numero 7 ha accettato la sfida della dirigenza bianconera alla caccia di tutti i trofei. Champions League in primis. Il debutto dell’attaccante potrebbe avvenire già alla prima di campionato: questo è il desiderio di Ronaldo.

“Voglio lasciare il segno nella storia della Juve”, ha detto durante la sua prima conferenza stampa in quel di Torino. “Non sono venuto qui in ferie”, ha detto, rassicurando i tifosi e i giornalisti. A 33 anni, Ronaldo si sente ancora in forma, fisicamente e mentalmente ed è pronto alla nuova prova, consapevole di essere sotto la lente d’ingrandimento. Oggi più che mai.