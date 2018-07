Fortnite, il PvE Salva il Mondo in offerta fino al 1 agosto

Sarà in offerta fino al 1 agosto il PvE “Salva il mondo” di Fornite, gioco di azione e costruzione di Epic Games.

In Salva il mondo il giocatore fa parte di un gruppo di eroi che devono salvare i superstiti di una tempesta che ha distrutto tutto e ucciso il 98% degli uomini. E’ giocabile sulle piattaforme PC, Xbox One e PlayStation 4 (anche senza Playstation Plus). In questa campagna è possibile collaborare con altri giocatori.

Si può acquistare il PvE fino al 1 agosto ad un prezzo scontato, a seconda del pacchetto scelto:

Pacchetto Fondatore Standard: €19,99 (anziché €39,99);

Pacchetto Fondatore Deluxe: €29,99 (anziché €59,99);

Pacchetto Fondatore Super Deluxe: non in sconto a €44,99;

Le differenze tra le diverse opzioni sono sostanzialmente i pacchetti di eroi, armi e lama inclusi.

Le offerte dureranno dal 17/07/2018 fino al 1/08/2018.