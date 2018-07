ONLINE il videoclip di IL TERRONE VA DI MODA de IL PAGANTE

Il NUOVO VIDEO al N.2 in TENDENZE su YouTube

ROMA – Esce oggi il nuovo videoclip musicale del brano de Il Pagante Il Terrone Va di Moda, già disponibile su Spotify, iTunes e tutte le piattaforme digitali.

Il video è stato girato in Puglia in diverse location, dalla suggestiva Masseria Potenti, in cui si svolge il pranzo e la giornata in condivisione tra amici e parenti, alle scene in yacht nel golfo di Gallipoli, passando per la tipica situazione di beach party del Samsara Beach Club, il tutto per far ammirare al pubblico le bellezze e le peculiarità della nostra terra.

Il video presenta diverse gag simpatiche, come ad esempio il tipico infinito e suggestivo pranzo familiare alla presenza di tutti i parenti e una conversazione in dialetto barese. L’intento del trio milanese è quello di fare autoironia esaltando la figura del ragazzo meridionale, e nello specifico i suoi successi riscontrati con il gentil sesso in vacanza. Con questa operazione, Il Pagante riesce a sdoganare il termine Terrone, unendo Nord e Sud con un brano simpatico, gradevole e come sempre con un alto tasso di ironia.

Il Terrone Va Di Moda rivisita, nello stile tipico Il Pagante, il contrasto diventato ormai cliché tra il turista del Nord Italia che va in vacanza e lo stereotipo di ragazzo meridionale, spigliato e con la battuta pronta, che risulta sempre più simpatico e affascinante per le ragazze. La produzione, a cavallo tra dance e sonorità latineggianti, sono in perfetta sintonia con la stagione estiva.