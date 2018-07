Eagle-Eye Cherry torna con il nuovo singolo “Streets of you”

L’album dell’autore del successo planetario “Save The Night” è atteso per il prossimo autunno

Roma – Suonerà presto in radio e su tutte le piattaforme digitali il nuovo disco di Eagle-Eye Cherry, cantautore e attore svedese destinato da subito a diventare un artista di successo. Sono in pochissimi a non conoscerlo, le sue canzoni hanno fatto il giro del mondo e sono state sulla bocca di tutti; per intenderci uno dei suoi successi planetari è “Save The Night”, brano che su YouTube conta oltre 12milioni di click e su Spotify 150milioni di streaming. Figlio del trombettista jazz Don Cherry e della pittrice svedese Monika Karlsson, è cresciuto insieme alle sue sorelle in un clima di musica, arte e cultura.

Dopo l’uscita di tre album, seguita da un tour mondiale e la partecipazione ai più importanti show televisivi del mondo, Eagle-Eye Cherry torna con “Streets of you”, primo singolo estratto dal nuovo album in uscita in autunno. Il singolo esce per Papa Cherry Recordsunder exclusive licence to Play Two con distribuzione Believe. Il nuovo lavoro discografico arriva dopo un’importante pausa del cantautore. Quando l’artista ha visitato Nashville e il leggendario studio Black Bird, ha trovato l’ispirazione e la spinta a fare di nuovo musica. Tornato in Svezia, le idee hanno iniziato a prendere forma e, insieme a Ollie Olson, David Lindgren Zacharias e Anders Pettersson, ha creato “Streets of you”.

“La canzone parla della rottura di un rapporto, di come si cerchi di andare avanti, ma i ricordi di questa persona sono ovunque e qualunque strada tu percorra continui a ricordarti della tua precedente relazione. È qualcosa in cui tutti possono identificarsi”.