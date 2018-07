Il mondo della Formula 1 ricorda Jules Bianchi, il pilota francese morto il 17 luglio 2015 a seguito delle ferite riportate alla testa nel drammatico incidente del Gran Premio del Giappone a Suzuka il 5 ottobre 2014.

L’incidente di Jules Bianchi

Al giro 42, Adrian Sutil perse il controllo della sua vettura, urtando le barriere alla curva 7.

I commissari esposero una doppia bandiera gialla prima della curva per avvisare i piloti dell’incidente.

In pista fu inviata una gru per il recupero della macchina, da spostare in sicurezza dietro al guardrail.

Tuttavia, durante questa operazione, il pilota della vettura 17, Jules Bianchi, perse il controllo della sua auto, uscendo oltre la via di fuga e colpendo il retro della gru.

Bianchi fu trasportato al reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Yokkaichi, dove subì un intervento per ridurre un ematoma al cervello.

E’ morto a 25 anni il 17 luglio 2015 presso l’ospedale di Nizza, dopo 9 mesi di coma.

Dodici anni fa su quella stessa pista, il mondo della Moto Gp fu sconvolto dalla morte del pilota Daijiro Kato.