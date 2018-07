Katy Perry confessa di aver sofferto di depressione dopo l’uscita di Witness

ROMA – Per la prima volta nella sua carriera, Katy Perry ha messo a nudo se stessa. Più di quanto abbia mai fatto, in un’intervista esclusiva rilasciata a Vogue Australia. La cantante ha confessato di aver sofferto di depressione nell’ultimo anno. Un periodo buio iniziato con l’uscita del suo quinto disco di studio, Witness.

“Ho vissuto periodi di depressione situazionale – ha ammesso Katy – e l’anno scorso il mio cuore si è spezzato perché, senza volerlo, ho dato troppo peso alla reazione del pubblico, e il pubblico non ha reagito nel modo in cui mi aspettavo…cosa che mi ha spezzato il cuore”. Witness, infatti, non ha riscosso il successo sperato, così come tutti i singoli estratti.

“La musica è il mio primo amore – ha rivelato – e penso che sia stato l’universo a dirmi: “Okay, tu parli di autostima e l’autenticità, ma ti sottoporremo a una nuova prova e dovrai rinunciare alla tua comfort zone. Poi vedremo quanto ti amerai veramente”. Queste sensazioni l’hanno portata a riscoprire il suo rapporto con la fede. Recentemente Katy ha anche incontrato Papa Francesco: £Sono una grande fan di Papa Francesco. È una combinazione di compassione, umiltà, rigore e ribellione. È ribelle, un ribelle in nome di Gesù. Sta riportando la Chiesa all’umiltà e al contatto con le persone”.

Ora, Katy ha ritrovato la fiducia e ha trovato la forza per ritornare in quarta. In amore già lo ha fatto, riappacificandosi con Orlando Bloom (adesso la storia, però, è super privata). Manca solo la musica