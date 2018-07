Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 19 luglio

Il 19 luglio è il 200º giorno del calendario gregoriano. Mancano 165 giorni alla fine dell’anno.

19 luglio: i fatti del giorno

Il 19 luglio del 1848 inizia a Seneca Falls (New York) la Convenzione sui diritti delle Donne. In questo giorno del 1903 Maurice Garin vince il primo Tour de France. Nel 1919 venne abrogata l’autorizzazione maritale.

È il 1954 Elvis Presley quando pubblica il primo singolo, That’s All Right, Mama. Il 19 luglio del 1966 al Campionato mondiale di calcio, la Corea del Nord sconfigge clamorosamente l’Italia eliminandola dal torneo. Per la prima volta una Nazionale asiatica giunge ai quarti di finale. Nel 1985 il vice presidente statunitense George H. W. Bush annuncia che l’insegnante Christa McAuliffe sarà la prima maestra a volare a bordo dello Space Shuttle (vedi Space Shuttle Challenger). Nel 1992 Paolo Borsellino viene assassinato da Cosa nostra assieme a cinque agenti della sua scorta nella strage di via D’Amelio.

In questo giorno del 2001 in Ciad viene scoperto un teschio fossile di una specie ancora sconosciuta, chiamata Sahelanthropus tchadensis, o più familiarmente “Toumaï”. La presentazione ufficiale avverrà tramite la rivista Nature l’11 luglio 2002.

Buon compleanno a…

Roberto Farnesi (attore), Brian May (musicista), Benedict Cumberbatch (attore).

Si festeggiano oggi…

Sant’Arsenio il Grande, eremita, Sant’Aurea di Cordova, martire, San Bernoldo di Utrecht, vescovo.