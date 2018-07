Il re della trap Sfera Ebbasta al Rock in Roma e on air per Radio2 Live

Appuntamento sabato 21 luglio all’Ippodromo delle capannelle e sulle frequenze di Rai Radio2 per la diretta live

Roma – La collaborazione tra Rai Radio2 e ‘Rock in Roma’ non si ferma e tornano gli appuntamenti in diretta dall’Ippodromo delle Capannelle a Roma, la prossima tappa è quella con il re della trap Sfera Ebbasta. Sabato 21 luglio, alle 21.45, è tempo di una nuova puntata di ‘Radio2 Live’ condotta da Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini: a loro il compito di raccontare il concerto di un giovane talento della scena musicale italiana, entrato nella global chart di Spotify dei 100 brani più ascoltati al mondo, più volte disco d’oro e di platino. Classe 1992, con le sue canzoni Sfera Ebbasta affronta tematiche della vita di quartieri con lo sguardo di chi il quartiere lo ha vissuto per davvero, descrivendo con estrema chiarezza uno spaccato di realtà giovanile comune in molte periferie delle principali città italiane. Come radio ufficiale di ‘Rock In Roma’, con la diretta del concerto di Sfera Ebbasta, Radio2 conferma la sua attenzione a tutta la musica più bella e attuale.

‘Radio2 Live’ a ‘Rock in Roma’ è anche in streaming su RaiPlayRadio.it/Radio2, sulla App RaiPlay Radio e con contenuti speciali su tutti i social di @RaiRadio2.