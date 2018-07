Venezia 75, apertura ‘spaziale’ con il film di Damien Chazelle

ROMA – È iniziato il countdown per la 75esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, che si terrà dal 29 agosto all’8 settembre al Lido di Venezia. Diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale di Venezia presieduta da Paolo Baratta, l’apertura della kermesse veneta sara’ ‘spaziale’. Damien Chazelle con il suo First Man (Il primo uomo) batterà il primo ciak di #Venezia75. Il film, prodotto dalla Universal Pictures, sarà proiettato in prima mondiale mercoledì 29 agosto nella Sala Grande del Palazzo del Cinema. L’annuncio dell’anteprima del film arriva alla vigilia del 49esimo anniversario dell’allunaggio dell’Apollo 11.

“È un autentico privilegio poter presentare in prima mondiale il nuovo, attesissimo film di Damien Chazelle – ha dichiarato il direttore Alberto Barbera – Un lavoro personale, affascinante e originale, piacevolmente sorprendente al confronto con gli altri film epici dei nostri tempi, a conferma del grande talento di un regista tra i più importanti del cinema americano di oggi. Siamo grati alla Universal Pictures per aver accettato di condividere con noi l’apertura della 75esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica con First Man“.

Interpretato da Ryan Gosling, Jason Clarke e Claire Foy, la pellicola racconta l’avvincente storia della missione della NASA per far sbarcare un uomo sulla luna, puntando i riflettori sulla figura di Neil Armstrong nel periodo storico che va dal 1961 al 1969. First Man è un profondo resoconto narrato in prima persona, esplora i sacrifici e il costo – per Armstrong e per gli Stati Uniti – di una delle missioni piu’ pericolose della storia.

“Sono onorato dell’invito di Venezia e sono entusiasta di ritornare– ha dichiarato il regista Damien Chazelle– E’ particolarmente emozionante che questa notizia sia cosi’ vicina all’anniversario dell’atterraggio sulla luna. Non vedo l’ora di portare il film alla Mostra“.

