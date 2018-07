Parte da Parigi lo Sfera Ebbasta RockStar European tour 2018

Dopo il grande successo dell’uscita del suo ultimo album “Rockstar”, già certificato triplo disco di platino nonché il disco più venduto degli ultimi sei mesi In Italia (classifica FIMI) e dopo aver registrato il tutto esaurito con la prima parte del suo tour con 14 sold out ancora prima del debutto ufficiale, il rapper Sfera Ebbasta non intende fermarsi e in pieno summer tour annuncia il suo “Sfera Ebbasta RockStar European tour 2018”, preparandosi a conquistare nuovamente l’Europa attraverso nuovi show live che lo vedranno protagonista nei palchi più prestigiosi delle principali città europee a partire dal 13 Settembre.

L’atteso “Sfera Ebbasta RockStar European tour 2018” dell’unico Trap King della musica italiana partirà da Parigi il prossimo 13 Settembre per poi proseguire a Bruxelles (20 Settembre), Amsterdam (22 Settembre), Barcellona (28 Settembre), Ginevra (5 Ottobre), Zurigo (6 Ottobre), Londra (7 Ottobre) e terminare a Katowice il 13 Ottobre.