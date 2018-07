Hereditary, arriva al cinema l’horror più inquietante degli ultimi anni

Un dramma domestico si trasforma in un horror operistico in Hereditary, film scritto e diretto da Ari Aster.

Il regista ha costruito la pellicola con scrupolosa maestria e abilità visiva, attingendo da alcuni suoi precedenti cortometraggi incentrarti sui rituali e su i traumi familiari.

Nasce così un horror originale e imprevedibile, accolto dalla critica come il più inquietante degli ultimi anni.