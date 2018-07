Ieri avevo pantaloncini tessuto leggero e mutande…

Perdonatemi esperti ma ho bisogno del vostro aiuto… poi giuro che placherò le mie paure… ieri avevo pantaloncini tessuto leggero e mutande… il mio ragazzo ha iniziato a strusciare sopra i pantaloncini simulando una penetrazione con le dita che non c’è stata perché ero vestita… bene io mi sono bagnata e mi è piaciuto ma ora mi chiedo.. ho rischiato? Non so se avesse le mani pulite o meno ma quando è stato con me non c’è stata eiaculazione e spero non sia successo nulla perché c’è stata solo uno strusciamento esterno… mi confermate? Ho queste paure perché prendevo fino a una settimana fa ciproxin che però in teoria non dovrebbe interferire…

Alessia

Cara Alessia,

come ti abbiamo detto in precedenza con il solo petting, quindi contatto esterno degli organi , oltretutto protetto dagli indumenti, non può avvenire il concepimento, poichè non ci sono gli elementi fondamentali. Oltre a non esserci stata nessuna penetrazione, non c’è stata nessuna eiaculazione, quindi le mani non potevano essere in alcun modo sporche di liquido seminale. In più eri vestita, quindi ci sarebbe stata anche la barriera protettiva degli abiti.

Inoltre prendi la pillola, e abbiamo già parlato dell’assenza di interazione tra il contraccettivo e il farmaco ciproxin, quindi non c’è alcun motivo di poter pensare a una gravidanza.

E’ evidente che le tue paure abbiano delle cause diverse, che forse è bene approfondire per poter vivere al meglio la tua sessualità.

Un caro saluto!