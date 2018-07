Ho avuto un rapporto protetto dall’inizio alla fine…

Buongiorno,

non so se purtroppo o per fortuna, ma non riesco a vivere bene la mia sessualità e per questo mi ritrovo a scrivervi spesso anche quando dovrei stare tranquilla. Il decimo giorno del ciclo quindi in pieno periodo fertile, ho avuto un rapporto protetto dall’inizio alla fine con eiaculazione avvenuta esternamente dopo un pochino tramite masturbazione. Il preservativo sono stata io a toglierlo e a controllarlo riempiendolo con acqua: era integro. Ciò che mi preoccupa è che possa sempre accadere qualcosa durante il rapporto. Credo che il preservativo non stia fermo nella posizione in cui viene messo dall’inizio alla fine, penso sia normale che si muova un pò e per questo ho sempre il terrore che possa fuoriuscire del liquido. Insomma sono sempre e comunque terrorizzata di non avere mai le cose sotto controllo e che possa essermi sfuggito qualcosa.

Grazie in anticipo per l’aiuto.

Silvia

Cara Silvia,

il preservativo è un metodo altamente sicuro se utilizzato nelle modalità previste, in più protegge anche dalle malattie sessualmente trasmissibili. Ci sembra che tu abbia seguito le giuste indicazioni utilizzandolo da inizio rapporto e controllando alla fine se fosse integro. Confermiamo che è normale che un pò si muova, ma puoi stare tranquilla, il profilattico è comunque ancorato dall’anello rigido alla base che non fa fuoriuscire il liquido.

Ciò che crediamo, come tu stessa dici, è che il problema sia altrove, sei terrorizzata dalla perdita di controllo, quindi dovresti lavorare su questo aspetto.

Ti consigliamo, se il metodo di barriera ti suscita dei timori, di pensare a un altro tipo di contraccettivo che possa aiutarti ad abbassare i livelli di ansia.

Un caro saluto!