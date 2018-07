Il fascino di Venus, la gatta “chimera” con due facce

Venus, la gatta chimera, è lo yin-yang dei felini.

Non è strano che sia diventata in breve tempo una star di internet.

La sua bellezza, più unica che rara, è dovuta ad una caratteristica genetica chiamata chimerismo, una condizione in cui un singolo organismo si compone di cellule geneticamente distinte. Ciò significa che chi ne è affetto può avere, ad esempio, due differenti tipi di sangue o entrambi gli organi maschili e femminili.

Nel caso di Venus, il chimerismo è evidente nelle sue caratteristiche facciali dual-color, tra cui i suoi occhi.

Il lato destro del suo volto è di colore nero con un occhio verde, mentre quello sinistro è biondo dorato con un occhio di colore blu.

Una cosa è certa: se Botticelli fosse stato un gatto, Venus sarebbe stata la sua Venere.