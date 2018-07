Accadde oggi… Aneddoti e curiosità sul 20 luglio

ROMA – Il 20 luglio è il 201º giorno del calendario gregoriano. Mancano 164 giorni alla fine dell’anno.

20 luglio: accadde oggi

In questo giorno del 1881 il capo Sioux, Toro Seduto porta gli ultimi fuggitivi del suo popolo alla resa alle truppe statunitensi, a Fort Buford nel Montana. Nel 1940 la rivista Billboard pubblica la sua prima “Hit Parade”. Il 20 luglio del 1960 lo Sri Lanka (all’epoca Ceylon) elegge Sirimavo Bandaranaike come Primo Ministro.

È la prima donna al mondo ad essere a capo di un governo. Oggi, ma nel 1969, l’Apollo 11 si posa sulla Luna. Poche ore dopo, Neil Armstrong e Buzz Aldrin diventano i primi esseri umani a camminare sulla sua superficie. Nel 1976, sempre oggi, la sonda Viking 1 atterra su Marte. il 20 luglio del 1985 il luogo in cui affondò il galeone spagnolo Nuestra Señora de Atocha (nel *1622), viene trovato a 60 chilometri dalla costa di Key West, da cercatori di tesori che recupereranno 400 milioni di dollari in monete ed argento. Oggi, ma nel 2001, a Genova, durante scontri in piazza in occasione del G8 viene ucciso Carlo Giuliani, con un colpo di pistola dal carabiniere Mario Placanica.

Si festeggia:

Sant’Apollinare di Ravenna, vescovo e martire; Sant’Elia, profeta.

Buon compleanno a:

Gisele Bündchen, Modella; Denny Méndez, Modella; Corrado Tedeschi, attore.