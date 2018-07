Ora, quello che non capisco è se lui prova qualcosa per me…

Ciao a tutti.

Io ora sono in vacanza e mi sta sorgendo un dubbio. C’è questo ragazzo che è il tipico amico di tutti, simpatico, conosce tutti i ragazzi ed è sempre al centro dell’attenzione. Ora quello che non capisco è se lui prova qualcosa per me. Mi sta sempre attaccato, mi abbraccia, mi prende le mani e trova sempre qualche scusa per starmi accanto e toccarmi.Però quando siamo tanti lui non è più così. Sta sempre con gli altri e da me ci viene solo ogni tanto. Magari mi prende la borsa o mi parla un po’ oppure mi abbraccia e poi torna dagli altri suoi amici. Inoltre fa sempre delle battutine per prendermi in giro scherzando. Vorrei capire se gli interesso o se mi usa solo quando ne ha bisogno.

Ludovica

Cara Ludovica,

comprendere le intenzioni di una persona che non si conosce è davvero complesso per noi, visto che anche per te molte cose, nonostante ci sia una costante frequentazione, non sono chiare.

Quello che possiamo fare è offrirti spunti di riflessione che possono farti fermare a comprendere meglio il tuo sentimento in tale circostanza.

Potremmo ipotizzare che si tratta di un ragazzo che si muove bene in gruppo e che è molto estroverso per certi aspetti. Tuttavia, questo non esclude che possa invece avere difficoltà nell’instaurare una relazione più intima. La presenza del gruppo potrebbe generare in lui imbarazzo e difficoltà che invece non prova quando siete un numero ristretto di persone.

Ovviamente questa è solo un’ipotesi che eventualmente può essere da te considerata corrispondente alla realtà.

Da quello che ci scrivi sembra comunque un ragazzo che ha un’attenzione particolare nei tuoi confronti (nonostante non conosciamo i fini di quest’ultima) che cerca di stabilire un contatto in tanti modi diversi: provocazione attraverso le battute e i continui pretesti per avere un contatto fisico.

La tua domanda è, in sintesi, se a lui piaci ma ci viene da domandarci se ti sei chiesta invece se a te piace lui.

A volte siamo portati a concentrarci sulle intenzioni altrui a tal punto che perdiamo di vista invece i nostri desideri.

Se questo ragazzo ti interessa il nostro suggerimento è di provare a fare tu un passo avanti. Comprendiamo che a volte esporsi risulta difficile ma, troppo spesso, pretendiamo che gli altri facciano l’intero tragitto verso di noi non preoccupandoci del fatto che forse dovremmo raggiungerli a metà strada.

Torna a scriverci se ne senti il bisogno.

Un caro saluto!