Paul Rudd e Evangeline Lilly in Italia per presentare Ant-Man and The Wasp

ROMA – Hanno fatto tappa a Roma prima di dirigersi al Giffoni Film Festival, Paul Rudd ed Evangeline i protagonisti del nuovo film Marvel Ant-Man and The Wasp. Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige. La coppia ha raccontato alla presentazione stampa della pellicola com’è stato tornare sul set e continuare una storia che interpretano con grande intesa. Un aspetto che gioca un ruolo fondamentale nella pellicola. Ogni supereroe, d’altronde, ha bisogno di una buona spalla. Evangeline, però, è anche più di questo. La star di Lost veste i panni di un’eroina forte e senza paura che merita di stare a fianco al personaggio di Scott Lang nel titolo.

“Ho cercato di rendere questo personaggio nel modo migliore – ha detto l’attrice in conferenza stampa -. Spero che tutti amino Wasp, perché questo significherebbe vedere altre figure femminili protagoniste, non solo nei film sui supereroi”.

Nel cast anche Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, che danno volto a Hank Pym e sua moglie Janet Van Dyne, gli originari Ant-man e The Wasp, genitori di Hope, The Wasp. “È stato meraviglioso avere Michael e Michelle a ‘legittimarci, lavorare con loro – ha detto Rudd -. Il nostro obiettivo è creare uno spazio un po’ diverso nell’universo Marvel. Pensiamo a questi personaggi come persone vere in situazioni straordinarie”. Inoltre, “il film si chiama Ant-Man and the Wasp, ma potrebbe tranquillamente essere riferito a loro due che nella storia lo sono stati tempo prima, e questa è cosa fighissima”.

Tra commedia e risvolti familiari, Ant-Man and The Wasp apre risvolti pieni di domande che probabilmente troveranno risposta nel prossimo Avengers.

Ant-man and The Wasp ha già incassato circa 300 milioni di dollari al box office mondiale. In Italia arriverà il 14 agosto.