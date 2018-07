Miley Cyrus e Liam Hemsworth smentiscono i rumors sulla separazione

ROMA – Falso allarme. Miley Cyrus e Liam Hemsworth non si sono lasciati. La coppia ha smentito con un video in cui sono insieme in auto. Sorridenti e sereni. In una storia su Instagram, pubblicata da Liam, i due cantano in macchina e scherzano tra di loro. Nessuna parola sul rumor che li dava per spacciati, per diversità di vedute. Quei pochi secondi, però, sono eloquenti.

Miley e Liam, quindi, non stanno attraversando nessuna incomprensione, insieme sceglieranno quando sarà il momento giusto di salire all’altare.

“Le loro famiglie adorerebbero vederli finalmente dire sì e sono molto emozionati a riguardo, ma nessuno li forza”, ha detto una fonte a E!News. E ancora: “Sia Miley che Liam vogliono avere dei bambini e sposarsi ma non vogliono affrettare le cose”.

Miley, però, aveva insospettito tutti, cancellando i suoi post su Instagram. Secondo quanto riportato dalla fonte c’è un motivo ben preciso: “Miley sta lavorando su nuova musica e vuole rinnovare la sua immagine, per questo ha cancellato tutte le sue foto su Instagram”.