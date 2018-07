Apollo 11: 49 anni fa, quel ‘piccolo’ passo dell’uomo sulla Luna

Lo storico allunaggio dell’Apollo 11

Sei ore e mezza dopo aver toccato il suolo, alle 2:57 UTC il piede del capitano toccò la superficie lunare accompagnando il momento memorabile con le storiche parole:

“Questo è un piccolo passo per un uomo, ma un balzo da gigante per l’umanità.”

Grazie alla telecamera tutto il mondo fu testimone dell’evento: per la prima volta un uomo aveva camminato su un corpo celeste.

Armstrong ha trascorso poco più di due ore e mezza al di fuori dell’Eagle.

Gli astronauti hanno percorso in totale circa 1 km, mentre camminavano intorno al modulo per visitare un grande cratere a 60 metri di distanza.

Dopo la discesa di Aldrin che descrisse il panorama come “Magnifica desolazione”, i due astronauti iniziarono a raccogliere campioni di roccia e scattare foto per circa 2 ore e 30.

Hanno raccolto 21,55 kg di campioni dalla Luna, riferendo che la mobilità sulla superficie lunare era stata più facile del previsto.