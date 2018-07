Accadde oggi… Aneddoti e curiosità sul 21 luglio

Il 21 luglio è il 202º giorno del calendario gregoriano. Mancano 163 giorni alla fine dell’anno

ROMA – Il 21 luglio è il 202º giorno del calendario gregoriano. Mancano 163 giorni alla fine dell’anno.

21 luglio: accadde oggi

Oggi ma nel 1873, ad Adair (Iowa), Jesse James e la sua banda eseguono la prima rapina al treno del Selvaggio West (3.000 dollari di bottino). In questo giorno del 1931 la stazione di New York della CBS inizia la sua prima regolare programmazione settimanale di programmi televisivi. Siamo nel 1961 quando Gus Grissom pilotando la capsula “Liberty Bell 7” della Mercury-Redstone 4, diventa il secondo statunitense ad entrare in orbita attorno alla Terra.

Il 21 luglio del 1969, alle ore 2:56 UTC, Neil Armstrong compie il primo passo di un uomo sulla Luna. Nel 1983 viene registrata nella base scientifica russa Vostok in Antartide la temperatura più bassa mai misurata sulla Terra, pari a -89,2 °C. In questo giorno del 2001, a Genova, durante lo svolgimento del G8, viene assaltata la scuola Diaz da 275 agenti di polizia in tenuta antisommossa, provocando il ferimento di 63 delle 93 persone che dormivano all’interno della scuola. Nel 2011, alle 5:57 a.m. EDT, atterra la navicella Atlantis per l’ultima volta nella storia del programma Space Shuttle.

Si festeggia:

Sant’Arbogasto, vescovo; San Daniele, profeta; Santa Prassede di Roma, vergine e martire.

Buon compleanno a:

Ali Landry, Attrice; Rossana Casale, Cantante; Beppe Grillo.