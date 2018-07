In sviluppo il reboot di Buffy l’ammazzavampiri

“Sole se Josh Whedon dirà di sì”.

Era questa la condizione posta dal CEO di Fox, Gary Newman, per il reboot di Buffy l’ammazzavampiri. E adesso che l’autore e regista della serie originale non solo ha dato il suo consenso ma farà anche parte del progetto, il reboot è pronto a prendere vita presso i Fox 21 Television Studios, divisione via cavo/streaming della 20th Century Fox TV.

La nuova serie è ancora in via di sviluppo. Ad affiancare Whedon nel progetto, Monica Owusu-Breen, che curerà la sceneggiatura.

Il reboot di Buffy sarà ambientato nei giorni nostri, si baserà sugli elementi fantasy già visti nella serie originale e vedrà come nuova cacciatrice una donna afro-americana.

Joss Whedon sarà produttore esecutivo insieme a Gail Berman, Joe Earley, Fran Kazui e Kaz Kazui.