Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 22 luglio

ROMA – Il 22 luglio è il 203º giorno del calendario gregoriano. Mancano 162 giorni alla fine dell’anno.

22 luglio: accadde oggi

Wiley Post nel 1933 diventa la prima persona a volare in solitaria attorno al globo, percorrendo 25.000 km in 7 giorni, 18 ore e 45 minuti. L’anno dopo, nel 1934, all’esterno del Biograph Theatre di Chicago, il “nemico pubblico n°1” John Dillinger viene ferito mortalmente da agenti dell’FBI.

Nel 1940, a Londra, il Segretario di Stato per gli affari esteri lord Halifax risponde al discorso di Adolf Hitler: “Non smetteremo di combattere finché non avremo garantito la libertà per noi e per gli altri”. Nel 1970 un attentato orchestrato dalla ‘Ndrangheta per conto dei neofascisti di Reggio Calabria fa deragliare la Freccia del Sud presso Gioia Tauro causando 6 morti e 50 feriti. L’attentato si inserisce nel quadro della strategia della tensione.

Nel 1981 viene condannato all’ergastolo per Mehmet Ali Agca, l’attentatore di papa Giovanni Paolo II. Nei pressi di Medellín (Colombia) nel 1992, Pablo Escobar, il signore della droga, fugge dalla sua prigione di lusso, temendo l’estradizione negli Stati Uniti. Nel 2003 a Parigi va in fiamme la cima della Torre Eiffel per un corto circuito, migliaia i turisti allontanati.

La russa Yelena Isinbayeva, nel 2005 a Londra, è la prima donna della storia a valicare i 5 metri nel salto con l’asta. Nel 2011 avvengono una serie di attentati terroristici a Oslo, un’autobomba esplode nel centro della città a poca distanza dagli uffici del Primo ministro provocando 8 morti, inoltre una sparatoria circa due ore dopo a Utøya, una piccola isola a 30 km dalla capitale, provoca 69 vittime.

Buon compleanno:

Claudio Santamaria (attore italiano), Giuseppe Battiston (attore italiano) e Álex Gadea (attore spagnolo).

Si festeggia oggi:

San Gualtero, San Vandregisilo abate e San Meneleo di Menat.