Illusioni ottiche della pelle: l’arte del tatuaggio in 3D

ROMA – Il tatuaggio è una forma d’arte come qualsiasi altra, dove la pelle è la tela dell’artista.

Se state pensando di farvene uno, lasciate perdere disegni tribali o scritte orientali.

Le immagini tridimensionali sono l’ultima tendenza in crescita nell’arte del tatuaggio.

Inchiostro, pelle e molta fantasia sono gli ingredienti per la creazione di questi capolavori in tre dimensioni.

Se già nella pittura si è cercato di rappresentare oggetti nel modo più realistico possibile, i tatuaggi 3D portano il realismo ad un altro livello con pezzi che colpiscono e stupiscono.

Possono sembrare spaventose, esagerate o agghiaccianti, ma che voi siate o no amanti dei tatuaggi, queste opere sono uno spettacolo mozzafiato.