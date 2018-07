Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 23 luglio

ROMA – Il 23 luglio è il 204º giorno del calendario gregoriano. Mancano 161 giorni alla fine dell’anno. Il Sole entra nel segno astrologico del Leone.

23 luglio: i fatti del giorno

Il 23 luglio del 1829 negli Stati Uniti William Burt brevetta la prima macchina per scrivere. In questo giorno del 1926 la Fox Film acquista il brevetto del sistema sonoro Movietone, per la registrazione dell’audio nei film. È il 1952 quando nell’Unione europea entra in vigore il trattato CECA e nasce così la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio.

Nel 1967 a Detroit (Michigan), una delle peggiori rivolte della storia degli Stati Uniti scoppia nella 12ª strada, posta nel cuore della città a prevalenza afroamericana (43 morti, 342 feriti e circa 1.400 edifici incendiati). Il 23 luglio del 1985 negli USA Andy Warhol fa da testimonial al lancio del nuovo computer della Commodore International: l’Amiga 1000.In questo giorno del 2005 in un attentato terroristico a Sharm El Sheik muoiono 63 persone. Cinque anni più tardi, nel 2010, si forma la boy-band One Direction, poi terza classificata a X FACTOR UK. Nel 2015 la NASA scopre il pianeta più simile alla Terra mai osservato prima, denominato Kepler-452 b, dalla Missione Kepler.

Buon compleanno a…

Daniel Radcliffe (attore), Massimo Boldi (attore), Sergio Mattarella (politico).

Si festeggiano oggi…

Santa Brigida di Svezia, religiosa, fondatrice dell’Ordine del Santissimo Salvatore di Santa Brigida Sant’Ezechiele, profeta San Giovanni Cassiano.