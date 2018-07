PES 2019, disponibile dall’8 agosto la demo gratuita

Sarà rilasciata l’8 agosto la demo gratuita di PES 2019, disponibile per PS4, Xbox One e PC via Steam.



Ad accompagnare l’annuncio ufficiale di Konami, un teaser trailer che presenta le 12 squadre giocabili.

PES 2019 sarà disponibile dal 30 agosto in 2 versioni: quella Standard, che vedrà in copertina Phillippe Coutinho e la Special Edition con David Beckham.

A queste si aggiunge la terza, Legend Edition, esclusiva della versione digitale e la Inter Edition, esclusiva italiana.



Il gioco sarà compatibile con il 4K HDR per le piattaforme idonee, per offrire le grafiche realistiche di PES 2019 in maniera più nitida e con un’ampia gamma di colori naturali.