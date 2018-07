Shazam!, primo trailer ufficiale in italiano del nuovo supereroe DC

E’ stato svelato in occasione del Comic-Con di San Diego il primo trailer di Shazam!, nuovo film della scuderia sui supereroi DC Comics in uscita nel 2019.



SINOSSI



Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, ci serve solo un po’ di magia per tirarlo fuori. Nel caso di Billy Batson, gridando la sola parola SHAZAM!, questo ragazzino di strada adottato di 14 anni può tramutarsi nel supereroe adulto Shazam, grazie ad uno stregone antico. Ancora bambino nel suo cuore, all’interno di un corpo muscoloso e divino, Shazam si rivela in questa versione adulta di sé facendo quello che farebbe ogni adolescente dotato di superpoteri: si diverte con loro!



Può volare? Ha una vista a raggi X? Può sparare fulmini dalle sue mani? Può saltare le verifiche in classe? Shazam decide di testare i limiti delle sue abilità con la spensieratezza che solo un bambino può avere. Ma dovrà imparare a controllare questi poteri in fretta per poter fronteggiare le forze letali del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana.