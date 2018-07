Prepararsi al futuro, il video social di iSchool per raccontarsi

ROMA – L’Istituto scolastico di Bergamo iSchool sceglie la via più giovane e immediata per parlare ai futuri studenti: il video, rigorosamente, social «Prepararti al futuro». A idearlo, giocando sulla doppia declinazione del termine «preparare» intesa come «prepàrati» e «preparàti», sono stati gli studenti di High, le scuole secondarie di secondo grado di iSchool, supportati dall’Agenzia creativa Dugongo.

Il video, pubblicato sui canali social della scuola, ha una durata di un minuto e racconta i diversi indirizzi con protagonisti gli studenti attraversati da un’energia travolgente mixata a una grande dose di passione. Passione per le scienze, per le lingue, per l’informatica e le tecnologie, per le scienze umane, per la ristorazione e l’accoglienza. Ovvero, per tutti i volti di iSchool High: Liceo Scientifico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo Linguistico, Istituto Alberghiero e Istituto Tecnico – Informatico. A ogni indirizzo corrispondono valori e colori ben precisi, declinabili attraverso lo studio e con tante esperienze sul campo. Per essere «preparàti» a un brillante futuro professionale.

Così, nel video, l’indirizzo delle Scienze Applicate, con il Liceo Scientifico, è indicato dal colore verde, e si declina in cultura scientifica, metodo, precisione e tradizione umanistica. L’Istituto professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità per i Servizi Alberghieri, con tanto di ristorante didattico Taste e di esperienze formative all’estero, invece, risponde al colore giallo. Il Liceo Linguistico, per imparare a conoscere e comunicare il mondo, scoprendone, anche grazie agli insegnamenti di docenti madrelingua, le lingue e la cultura, con un accesso privilegiato al mondo del lavoro e alle università, brilla in azzurro. L’indirizzo socio-economico con il Liceo delle Scienze Umane, basato su logica, confronto e ragionamento, si identifica nel colore viola e infine, l’Istituto tecnico-informatico in Grafica e Comunicazione, basato su progettazione, multimedialità e creatività, risponde al colore rosso.

E da ogni indirizzo nasce un’identità più complessa e completa con i ragazzi che, prima ripresi in singoli gruppi, si ritrovano alla fine del video tutti insieme «preparàti» ad affrontare un nuovo anno scolastico e ad accogliere i nuovi arrivati. Del resto, come recita l’ultimo frame del video, è il momento di «Prepàrarsi al futuro» e le iscrizioni per l’anno scolastico 2018 – 2019 sono aperte.

Il video, le cui riprese sono state tutte eseguite in live, con animazioni frame by frame in overlay sul girato e con regista Simone Rovaris e direttore della fotografia Andrea Stancheris, rappresenta dunque un modo nuovo per rapportarsi con i più giovani, rendendo la scuola un luogo di reale confronto reciproco. Più flessibile, più giovane, più attenta ai nuovi linguaggi della comunicazione. Cosa aspetti? Prepàrati al futuro con iSchool!

CREDITS

Agenzia Creativa: gli studenti di iSchool affiancati da Dugongo.

Regista: Simone Rovaris

Direttore della fotografia: Andrea Stancheris

Ideazione del soggetto: studenti iSchool

iSchool: www.ischool.bg.it