Tg Diregiovani – Edizione del 23 luglio 2018

Nelle News: Disney licenzia James Gunn e Sony cancella il suo film-Lele presenta il suo singolo ‘Giungla’-Whatsapp limita l’inoltro dei messaggi-Godzilla 2, il Re dei Mostri torna nel primo trailer-Chi è il vero squalo? Il WWF lancia il progetto SafeSharks

Nuova edizioneo del Tg Diregiovani

Disney licenzia James Gunn e Sony cancella il suo film

Disney ha ufficialmente licenziato James Gunn, regista della saga dei Guardiani della Galassia. Alla base della decisione “atteggiamenti e affermazioni estremamente offensive scoperte nel suo feed Twitter”. I tweet in questione, postati tra il 2009 e il 2012, sono battute su minori con riferimenti alla pedofilia che, secondo Diseny, vanno ben oltre il tollerabile black humor. Alla decisione della casa di Topolino ha fatto eco Sony, che ha bloccato la produzione del nuovo film di Gunn. Il mondo dello spettacolo si è schierato dalla parte del regista, mentre i fan hanno lanciato una petizione su Change.org per far tornare la Disney sui suoi passi.

Lele presenta il suo singolo ‘Giungla’

Lele torna sulla scena musicale con ‘Giungla’. Uscito il 15 giugno, il nuovo singolo dell’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi parla “della discriminazione territoriale – ha raccontato il cantautore ai microfoni di Diregiovani – Il pezzo parte da Napoli, ma si estende a tutto il sud”.

Whatsapp limita l’inoltro dei messaggi

Whatsapp limita la funzione ‘inoltra messaggio’. L’India e il Myanmar hanno accusato Zuckerberg di favorire la diffusione di fake news. Secondo i due Paesi asiatici, in particolar modo l’India, questa modalità introdotta dall’app di messaggistica potrebbe danneggiare gli equilibri sociali con l’inoltro di falsi allarmi sui rapimenti di bambini. L’imprenditore è stato così costretto a limitare l’inoltro dei messaggi. In India per esempio l’azione poteva essere compiuta per 250 volte, adesso solo per 5 volte. Zuckerberg inoltre ha annunciato che in tutto il mondo limiterà la funzione a venti contatti.

Godzilla 2, il Re dei Mostri torna nel primo trailer

Il Re dei Mostri torna sul grande schermo a maggio 2019. E’ stato presentato al Comic-Con di San Diego il primo trailer di ‘Godzilla 2: King of The Monsters’. La pellicola, 35esima dedicata a Godzilla, vedrà risorgere dalla terra antiche superspecie ritenute leggende. Si scatenerà una guerra tra kaiju per la supremazia nel mondo che vedrà Godzilla combattere contro Mothra, Rodan e King Ghidorah. ‘Godzilla 2: King of The Monsters’ è il terzo capitolo del MonsterVerse, franchise crossover di Warner Bros. e Legendary Pictures, che proseguirà nel 2020 con Godzilla vs. Kong.

Chi è il vero squalo? Il WWF lancia il progetto SafeSharks

Nel mondo esistono 465 specie di squalo, ma circa 1/4 di queste è a rischio estinzione. Sopravvissuti ai dinosauri, gli squali, purtroppo, rischiano di non sopravvivere all’uomo. Nasce per questo il SafeSharks, un progetto lanciato dal WWF nel basso Adriatico per la tutela dei grandi predatori marini. La minaccia più grande per gli squali è la cattura accidentale con attrezzi destinati alla pesca di altre specie. Pescatori, WWF e ricercatori collaboreranno quindi insieme per identificare i metodi più efficaci di rilascio degli squali catturati accidentalmente, primo passo per migliorare le possibilità di sopravvivenza delle specie.