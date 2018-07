Il Virtual Telescope è stato uno dei primi osservatori astronomici al mondo a rendere possibile la visione in tempo reale, via web, delle immagini riprese da un telescopio astronomico e vanta diverse collaborazioni con istituzioni prestigiose come la Columbia University e l’Università di Kyoto in Giappone.

Una postazione che ha permesso all’astronomo romano, fra le altre cose, di scoprire 25 asteroidi, dal primo individuato il 16 febbraio del 1998, che Masi chiamò ‘Ceccano’, fino all’ultimo scoperto il 21 luglio del 2002 battezzato Coetzee. Un contributo che gli è valso anche una dedica speciale quando, il 29 settembre del 1999, Franco Mallia, astronomo amatoriale, ha rinominato l’asteroide K074A dedicandolo proprio a Gianluca Masi.

TI POTREBBE INTERESSARE



L’astrofisico romano si è anche occupato di arte realizzando uno studio dell’opera ‘Notte stellata sul Rodano’ di Van Gogh per determinare la data e il luogo in cui venne realizzato il quadro in base alla posizione delle stelle.

“Fu emozionante scoprire che il grande carro presente nel quadro dell’artista olandese è stato tratto dal vero, ma ancor più emozionante fu quando mi resi conto che lo scenario terrestre presente in quel quadro in cui è raffigurata una porzione del paesaggio di Arles guardava nella direzione sud ovest mentre il grande carro era quasi nella parte opposta a nord.

Quindi verificato che il grande carro è stato ritratto dal vero resta la straordinaria scelta da Van Gogh di ‘accoppiare’ una direzione cardinale per il paesaggio terrestre, il sud ovest, con una direzione cardinale opposta per il cielo. Come a dire: voglio, nonostante la natura non li abbia messi insieme, quell’angolo di Arles e quell’angolo del cielo.

Evidentemente c’era una grande conoscenza del cielo in Van Gogh”.

In questi giorni Masi sta organizzando l’evento che si terrà a Roma, sul Palatino, in occasione dell’eclissi lunare del 27 luglio, la più lunga del secolo.