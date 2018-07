Accadde oggi… Aneddoti e curiosità sul 24 luglio

ROMA – Il 24 luglio è il 205º giorno del calendario gregoriano. Mancano 160 giorni alla fine dell’anno.

24 luglio: accadde oggi

In questo giorno del 1908, a Londra, Dorando Pietri, stremato dalla fatica, taglia per primo il traguardo della maratona olimpica sorretto da due giudici di gara. Per questo aiuto verrà poi squalificato e perderà la medaglia d’oro. Oggi, ma nel 1911, Hiram Bingham riscopre Machu Picchu “la città perduta degli Inca”.

Nel 1923 Edoardo Agnelli è eletto Presidente della Juventus. L’evento segna l’inizio del sodalizio tra la squadra e la famiglia Agnelli. Siamo al 24 luglio del 1949 quando Fausto Coppi vince il Tour De France precedendo in classifica Gino Bartali.

È il primo ciclista a fare l’accoppiata Giro-Tour nello stesso anno. Sempre oggi ma nel 1956 negli Stati Uniti si interrompe il sodalizio artistico tra Dean Martin e Jerry Lewis, durato 10 anni. Infine, il 24 luglio del 1974, a seguito dello Scandalo Watergate, la Corte Suprema degli Stati Uniti sentenzia all’unanimità che il Presidente Richard Nixon non ha l’autorità per trattenere i nastri della Casa Bianca e gli intima di consegnarli al procuratore speciale che indaga sul caso.

Si festeggia:

Sant’Eufrasia eremita in Tebaide; Santa Sigolena, religiosa; San Declano, vescovo.

Buon compleanno a:

Daniele De Rossi, Calciatore; Jennifer López, Cantante; Vincenzo Salemme, Attore.