Tg Diregiovani – Edizione del 24 luglio 2018

Nelle News: Vasti incendi bruciano Atene-Venezia 75, attesa per ‘A Star is Born’-Paul McCartney ritorna sulle famose strisce-Alita: Angelo della battaglia, nuovo trailer del live action-Calcutta, ecco le date del tour 2019

Nuova edizione del Tg Diregiovani

Vasti incendi bruciano Atene

È stato di emergenza ad Atene. La capitale greca continua a bruciare per i vasti incendi boschivi scoppiati nella notte. Ad alimentare i roghi forti venti che soffiano a est e a nordovest della capitale mentre un’ondata di calore ha innalzato le temperature intorno ai 40 gradi. Ancora incerta l’origine degli incendi che, secondo le autorità, potrebbero essere dolosi. 26 i corpi ritrovati carbonizzati questa mattina ma il bilancio è in costante aggiornamento. Sul campo centinaia i vigili del fuoco ma ora la Grecia chiede aiuto all’Unione Europea per domare il fuoco.

Venezia 75, attesa per ‘A Star is Born’

Stelle del cinema, red carpet, film in anteprima, fotografi e mondanità. Sono questi gli ingredienti della 75esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, che si terrà dal 29 agosto all’8 settembre al Lido di Venezia. Diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale di Venezia presieduta da Paolo Baratta, alla kermesse veneta sarà presentato nella sezione fuori Concorso, ‘A ‘Star is Born, l’atteso debutto alla regia di Bradley Cooper. Interpretato dallo stesso Cooper e da Lady Gaga nel suo primo ruolo da protagonista, l’anteprima mondiale del film si terrà venerdì 31 agosto in Sala Grande al Palazzo del Cinema.

Paul McCartney ritorna sulle famose strisce

Paul McCartney torna sulle famose strisce pedonali di Abbey Road a Londra, rese note dalla cover dell’omonimo album dei Beatles uscito nel 1969 e sede del famoso studio di incisione. Il cantante ha immortalato il momento con un video postato su Instagram, mandando i fan in delirio. L’ex componente del gruppo si trova nel Regno Unito per promuovere il suo prossimo album ‘Egypt Station’, in uscita il 7 settembre, anticipato dagli estratti di due brani condivisi da McCartney: ‘Come On To Me’ e ‘I Don’t Know’.

Alita: Angelo della battaglia, nuovo trailer del live action

La cyborg più amata dei fumetti prende vita nel live action ‘Alita: Angelo della battaglia’, pellicola diretta da Robert Rodriguez e prodotta da James Cameron e Jon Landau. Ispirato all’omonimo manga cyberpunk di Yukito Kishiro, il film sarà distribuito in Italia il 1 gennaio 2019 da 20th Century Fox. Ad interpretare la protagonista Alita in motion capture è l’attrice Rosa Salazar, affiancata da Keean Johnson, Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Michelle Rodriguez, e Mahershala Ali.

Calcutta, ecco le date del tour 2019

Dopo il successo del concerto allo Stadio di Latina e il sold out della tappa all’Arena di Verona in programma il 6 agosto, Calcutta ha annunciato le date del tour invernale. La tournèe partirà il 19 gennaio 2019 da Padova e proseguirà il 21 a Milano, il 23 a Bologna, il 25 a Bari e il 26 a Napoli. A febbraio, in programma due tappe: il 6 a Roma e il 9 ad Acireale. I biglietti del tour saranno disponibili da mercoledì 25 luglio su TicketOne.