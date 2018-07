Irama registra il sold out a Roma e Venaria. Il cantautore raddoppia le date

ROMA – Irama, vincitore dell’ultima edizione di Amici, in pochissimi giorni dall’apertura delle vendite, registra il sold out delle date di Roma (venerdì 8 marzo @ Atlantico Live) e Venaria (Torino, venerdì 1 marzo 2019 @ Teatro della Concordia) del suo nuovo tour Live 2019, in arrivo a marzo del prossimo anno.

A grande richiesta, nelle due città si aggiungono nuove date: a Venaria (Torino), Irama si esibirà sul palco del Teatro della Concordia anche giovedì 28 febbraio 2019 e a Roma si replicherà sabato 9 marzo 2019 all’Atlantico. Ancora disponibili gli ultimi biglietti per le altre date!

L’album ‘Plume’ in vetta alle classifiche

Plume è il nuovo album di Irama, che, uscito l’1 giugno per Warner Music, ha debuttato al #1 della classifica ufficiale FIMI/Gfk dei dischi più venduti in Italia ed è già certificato doppio Platino. Prima dell’uscita, l’album è stato primo in pre-order su Amazon e iTunes e, a poche ore dalla pubblicazione, ha raggiunto la prima posizione della classifica iTunes. Plume, alla settima settimana, resta ancora l’album più venduto in Italia secondo la classifica ufficiale Fimi/Gfk.

Il singolo ‘Nera’

Anche il singolo di lancio “Nera”, raggiunge in pochissimo tempo la certificazione platino, che lo consacra come uno dei più forti successi dell’estate. Da mercoledì 11 luglio, inoltre, è online il video ufficiale del brano, che ad oggi ha raggiunto oltre 10,3 milioni e mezzo di views su YouTube e superato 19 milioni e mezzo di stream su Spotify.

Un percorso inarrestabile per il giovane cantautore che dalla vittoria di Amici ha conquistato un traguardo dopo l’altro.