Venezia 75, a Vanessa Redgrave il Leone d’Oro alla carriera

ROMA – Fervono i preparativi per la 75esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, che si terrà dal 29 agosto all’8 settembre al Lido di Venezia.

Dopo l’annuncio delle anteprime mondiali di First Man di Damien Chazelle e di A Star is Born di Bradley Cooper, arriva il Leone d’Oro alla carriera per l’attrice britannica Vanessa Redgrave.

“Sono sbalordita e straordinariamente felice di sapere che saro’ premiata col Leone d’Oro alla carriera dalla Mostra di Venezia – ha dichiarato la Redgrave – La scorsa estate stavo girando proprio a Venezia ‘The Aspern Papers’. Molti anni fa ho girato ‘La vacanza nelle paludi del Veneto’. Il mio personaggio parlava solo in dialetto veneziano. Scommetto di essere l’unica attrice non italiana ad aver recitato un intero ruolo in dialetto veneziano! Grazie infinite cara Mostra!”.

La decisione di consegnare il riconoscimento all’attrice britannica è stata presa dal Cda della Biennale di Venezia presieduto da Paolo Baratta, che ha fatto propria la proposta del direttore della Mostra Alberto Barbera. Si tratta del secondo Leone d’Oro alla carriera della 75esima edizione della kermesse veneta. Il Leone destinato a un regista e’ gia’ stato attribuito, come noto, a David Cronenberg.